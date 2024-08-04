Сьогодні, 4 серпня, в окупованих Луганську та Макіївці пролунали вибухи. Росіяни ширять фото з клубами диму над містом.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Окупанти почали поширювати у своїх пабліка”х фото та відеоматеріали з димом, що здіймається над містом.

В окупованих Луганську та Макіївці пролунали вибухи 4 серпня (відео)

Наразі над окупованим містом здіймається величезна хмара диму. Проте окупаційна влада заявляє, що “все збили”.

В окупованій Макіївці також видно великі клуби диму, що здіймається над містом. Перед цим роспабліки писали про “роботу ППО” над Донецькою областю.

Пізніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що пожежа спалахнула на машинобудівному заводі-100 у Луганську.

“Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам “комбіновану бавовну”. Розквітнути їй дозволила російська система ППО, яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів”, – зауважив Лисогор.

Він зауважив, що зазвичай на цьому заводі загарбники ремонтують та зберігають військову техніку.

“Напевно, можна сказати, що ремонтували й зберігали”, – додав глава ОВА.

Джерело: РБК-Україна.

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