Повітряна атака по Україні 3 серпня – є влучання в цивільний об’єкт: все, що відомо

Окупантами була здійснена атака по Україні 3 серпня. Вночі ворог випустив дрони та ракети по території країни. На жаль, є влучання.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо.

Вночі 3 серпня армія РФ випустила по Україні 29 ударних дронів Shahed 131/136, дві зенітні керовані ракети С-300 та дві протирадіолокаційні ракети Х-31П. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожих безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Так, ракети С-300 ворог випустив з тимчасово окупованої Донеччини, ракети Х-31П — з акваторії Чорного моря, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська у рф.

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Сили протиповітряної оборони змогли збити 24 з 29 «шахедів» у межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької та Житомирської областей.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

Наслідки нічної повітряної атаки

У Вінницькій області під час нічної атаки ударними дронами з боку Росії було уражено обʼєкт інфраструктури.

“В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці”, – написала заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Про вибухи у Вінницькій області повідомляли місцеві ЗМІ.

Також вибухи чули у Полтаві та Одесі. В Одесі за повідомленнями місцевої влади працювала ППО.

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про виявлену активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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