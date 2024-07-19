В Одесі у лікарні помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували з ТЦК із травмою голови.

Про це повідомило видання “Думська”, передають “Новини України – НСН.”

На відео, опублікованому раніше в мережі, видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями чоловіки у військовій формі.

Інцидент стався на внутрішній території Суворовського районного ТЦК. Очевидці стерджували, що чоловік отримав травми під час нападу епілепсії.

Через якийсь час видно, як чоловік непритомніє і його з шийним бандажем вантажать у карету швидкої допомоги.

В Одесі помер чоловік, якого госпіталізували з ТЦК із травмою голови – що відомо

Увага! на відео нецензурна лексика.

У лікарні у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію

В обласній поліції виданню повідомили, що правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (з позначкою “нещасний випадок”).

У ТЦК наразі не коментували цей інцидент.

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