В Одесі у лікарні помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували з ТЦК із травмою голови.
Про це повідомило видання “Думська”, передають “Новини України – НСН.”
На відео, опублікованому раніше в мережі, видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями чоловіки у військовій формі.
Інцидент стався на внутрішній території Суворовського районного ТЦК. Очевидці стерджували, що чоловік отримав травми під час нападу епілепсії.
Через якийсь час видно, як чоловік непритомніє і його з шийним бандажем вантажать у карету швидкої допомоги.
В Одесі помер чоловік, якого госпіталізували з ТЦК із травмою голови – що відомо
Увага! на відео нецензурна лексика.
У лікарні у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію
В обласній поліції виданню повідомили, що правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (з позначкою “нещасний випадок”).
У ТЦК наразі не коментували цей інцидент.
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