В Одесі чоловік облаяв ветлікаря і колишнього військовослужбовця Олексія Притулу з протезами обох ніг, бо той не зміг встати до його собаки.

Про це розповідають «Новини України-НСН».

Повідомляється, що клієнт прийшов до клініки зі своїм пуделем. Коли Олексій попросив повернути тварину іншим боком, щоб оглянути, чоловік запитав “А ви не можете встати?”.

Тоді лікар повернувся до клієнта, з’ясувалося що у нього протезовані кінцівки, а відвідувач нецензурно облаяв його.

“Пішов тоді ти на***, п***р, бл*ть”, – заявив чоловік і вийшов.

Олексій Притула опублікував відеозапис інциденту в Instagram.

“Це відбулося сьогодні, під час мого звичайного робочого ранку. Я прошу вас активно поширювати це відео. Ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи й звичайного життя”,— написав Олексій.

В Одесі чоловік облаяв ветлікаря і колишнього військовослужбовця на протезах – подробиці інциденту

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Притула (@oleksa1981)

Олексій Притула розповів, що це “поки що” одиничний випадок, який із ним стався. Ветеран вже знає імʼя кривдника, але вважає, що шанси притягнути чоловіка до юридичної відповідальності – вкрай малі.

Поведінка відвідувача клініки обурила українців, зокрема зоозахисну організацію UAnimals.

“Нам дуже прикро, що ви зіткнулись з таким ставленням. Байдужість людей вражає, але хочеться вірити, що таких людей одиниці. Дякуємо Вам за захист країни, мужність та турботу про тварин. Сил Вам і витримки”, – написали зоозахисники Олексію.

Як відомо, Олексій Притула – ветеран війни та ветеринар у цивільному житті. Чоловік мобілізувався до війська 5 червня 2022 року та служив у складі 25-ї десантно-штурмової бригади.

30 вересня 2022 року під час чергової евакуації бійців Олексій отримав поранення від касетного снаряда. Чоловіку ампутували обидві ноги, він лікувався у Харкові та Києві, а потім проходив реабілітацію в Superhumans Center.

Після протезування Олексій повернувся до цивільної роботи і продовжив лікувати тварин.

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