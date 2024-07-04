У курортному селищі Ворохта в Івано-Франківській області люди перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на ТСН.

У курортному селищі Ворохта на Прикарпатті місцеві жителі заблокували роботу ТЦК, перекривши дорогу. Що відомо?

Як зазначається, люди обурені через те, що через співробітників ТЦК та СП до Ворохти почали менше приїжджати туристи.

Село ж втрачає у доходах та починає вимирати.

В Івано-Франківській області місцеві перекрили дорогу і заблокували роботу ТЦК – що відомо (відео)

Як ми розповідали раніше, з липня починають діяти нові правила щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову. Хто з українців втратить право на відстрочку.

Хто не має право на відстрочку – список категорій:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту;

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

особи, які мають статус “обмежено придатний”;

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими; неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

по догляду за інвалідом, якщо інвалід – дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

по догляду за інвалідом 2 групи – для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

за сімейними обставинами – для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Зазначається, що всі військовозобов’язані, хто отримав статус інваліда після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти військово-лікарську комісію, щоб підтвердити свій діагноз і оформити відстрочку від мобілізації.

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