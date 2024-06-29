Батьки дітей з інвалідністю не отримають відстрочку від мобілізації в одному випадку. Розповідаємо про нього.

В Україні триває мобілізація через повномасштабну війну. Деякі категорії військовозобов’язаних мають право на відстрочку. Однією з таких категорій є батьки дітей з інвалідністю. Однак, є виключення. Про нього розповіла адвокатка з військового права Ірина Мацієвська.

У якому випадку батьки дітей з інвалідністю не отримають відстрочку від мобілізації

Для отримання відстрочки необхідно надати відповідні документи, видані українськими медичними закладами.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, підтвердження інвалідності дитини має бути оформлене документами, виданими українськими медичними закладами.

Це може бути медичний висновок про дитину з інвалідністю за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я, або індивідуальна програма реабілітації, видана лікувально-консультативною комісією. Медичні висновки, видані іноземними медичними установами, не дають права на відстрочку від мобілізації в Україні.

Міжнародні критерії визнання інвалідності в Україні не приймаються. Тому діагнози, встановлені за кордоном, потребують підтвердження в українських медичних установах за встановленими формами і процедурами. Постанова Кабміну чітко визначає перелік необхідних документів для подання заяви на відстрочку, і іноземні медичні висновки не входять до цього переліку.

Батьки дітей з інвалідністю, які мають документи, видані за кордоном, повинні звернутися до українських медичних закладів для підтвердження статусу інвалідності. Це означає, що іноземні медичні документи необхідно перекласти, а потім подати до українських медичних установ для визнання їх чинності та видачі відповідного українського документа.

Процедура підтвердження інвалідності в Україні включає кілька етапів

Спершу, необхідно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання, де проводиться медичний огляд дитини. Після цього медична комісія оцінює стан здоров’я дитини та видає відповідний висновок про інвалідність або індивідуальну програму реабілітації.

Проте навіть після всіх необхідних процедур, отримати відстрочку може бути складно. Оскільки дитина з інвалідністю, ймовірно, перебуватиме на лікуванні за кордоном, що зазвичай ускладнює перевірку документів під час розгляду заяви на відстрочку. Також існує ймовірність, що іноземні документи можуть не відповідати вимогам українського законодавства, що створює додаткові труднощі для батьків.

Отже, батьки дітей з інвалідністю, які бажають отримати відстрочку від мобілізації, повинні заздалегідь подбати про наявність усіх необхідних українських медичних документів, оскільки іноземні документи не визнаються підставою для відстрочки.

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