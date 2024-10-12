Окупанти здійснили удар по Запоріжжю 12 жовтня вночі. Внаслідок обстрілу у місті були поранені три людини, фіксуються влучання по цівільній інфраструктурі та підприємству.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, під час нічної атаки по Запоріжжю ворог поцілив по приватних житлових будинках, та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста.
“Попередньо трьох людей поранено”, – розповів Федоров вже вранці.
Начальник ОВА додав, що медики надали постраждалим необхідну допомогу.
У ДСНС опублікували фото наслідків російських авіаударів по Запоріжжю. Як розповіли надзвичайники, 12 жовтня в результаті атаки у місті травмовано 1 людину, й був повністю зруйнований приватний будинок.
“Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні ДСНС
Удар по Запоріжжю 12 жовтня – є влучання і поранені (фото, відео).
Крім того, надзвичайники розповіли, що було ліквідоване загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 “квадратів”. Також були пошкоджені фасади та скління будинків внаслідок авіаударів.
Для ліквідації наслідків залучено 34 рятувальники та 6 одиниць техніки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, додали у ДСНС.
Трохи пізніше надзвичайники додали, що у Запоріжжі, за оновленими даними, троє постраждалих, й серед них – 12-річна дівчинка.
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