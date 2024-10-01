Окупанти здійснили удар по Запоріжжю 1 жовтня. Ворог синув 6 бомб на місто. Відомо про одного загиблого, кількість поранених зросла до 19 осіб. Оприлюднено наслідки атаки.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на МВС України.

«Станом на зараз відомо про одну загиблу людину та 19 поранених, серед них — 12-річна дитина. Ще двох людей врятували надзвичайники. Психологи ДСНС надали допомогу 28 людям», – йдеться в повідомленні.

Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, пошкоджені 25 автомобілів. Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста.

Рятувальники провели огляд квартир будинку та евакуювали мешканців. Вогнеборці ліквідували декілька загорянь в інших місцях авіаударів в одному з районів міста.

Авіаційний удар по Запоріжжю – у МВС показали наслідки ворожої атаки (фото, відео)

Повідомляється, що працівники поліції розгорнули мобільні пункти прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно.

Також постраждалі можуть зателефонувати за номерами 102 або +380504529195.

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