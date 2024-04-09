Окупанти здійснили удар по Полтавщині 8 квітня. Унаслідок атаки кількість постраждалих збільшилася до 16, із них четверо дітей віком 5-11 років

Кілька людей продовжують лікування у медзакладах. Один пацієнт – у важкому стані, кілька – середньої тяжкості, їм надають усю необхідну допомогу

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає НСН..

За його словами, через ворожу атаку тимчасово без світла була понад 9 тис. побутових споживачів і 120 юридичних у Полтавській та Щербанівській громадах вночі. Енергетики вже відновили електропостачання до всіх осель, окрім частково зруйнованої будівлі.

«Обласні соціальні служби працюють у посиленому режимі. Задіяні дві бригади, допомагають постраждалим сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. І тим, хто отримав травми, і тим, чиє майно пошкоджене», – сказав голова Полтавської ОВА..

Пронін також повідомив, що підтримку надають і міжнародні партнери. Надають психологічну, гуманітарну допомогу й будматеріали.

«Спільними зусиллями підставляємо плече тим, хто цього потребує. Дбаємо одне про одного. Слава Україні!» – додав Фідіп Пронін.

Удар по Полтавщині 8 квітня – кількість постраждалих збільшилася, серед них є діти

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