6 вересня росіяни здійснили удар по Павлограду у Дніпропетровській області. Армія РФ застосувала 5 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 по місту. Внаслідок атаки є загиблий, постраждало більше 50 людей.

Російські війська застосували 5 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 по Павлограду. Внаслідок атаки постраждало більше 50 осіб, у тому числі 3 дітей, 1 людина загинула.

їПро це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Війська рф, за попередніми даними, застосували п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 по Павлограду Дніпропетровської області.

Як повідомляється, близько 10.00, окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Павлоград Дніпропетровської області.

Удар по Павлограду на Дніпропетровщині балістикою – є загиблий, кількість постраждалих зростає: що відомо (фото)

“Попередньо застосовано п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей – РФ”, – резюмували військові.

Доповнення

Наразі повідомляється, що кількість постраждалих зросла до 55 осіб. Найстаршим — 86 років, найменшому — 4 роки. Усім надають необхідну допомогу.

Щонайменше троє постраждалих — діти. Йдеться про 9-річну дівчинку та хлопчиків віком 11 та 4 роки. Серед шпиталізованих двоє людей перебувають у важкому стані. Медики роблять все, аби їх врятувати.

Ще новини України: Повітряна атака 4 вересня: під ударом Львів і Кривий Ріг, серед загиблих діти – все, що відомо