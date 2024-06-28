Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Сили оборони півдня України.

“Сьогодні вдень ворог завдав удар балістистичною ракетою, імовірно “Іскандер-М” із касетним зарядом, по Одеській області”, – розповіли у Силах оборони Півдня.

Повідомляється, що внаслідок влучання зайнялось пшенічне поле.

“Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються”, – додають у Силах оборони.

Удар по Одеській області 28 червня – внаслідок атаки виникла пожежа (фото)

Обстріл Одеської області

28 червня, близько 12:00, в Одесі пролунав вибух. Було попередження про загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму. На той момент у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Потім у Повітряних силах розповіли про удар балістичною ракетою по регіону, анонсувавши інші подробиці обстрілу дати пізніше.

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