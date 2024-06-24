Ракетний удар по Одесі вранці 24 червня: одна з ракет не досягла мети – що відомо

Ворогом було здійснено ракетний удар по Одесі вранці 24 червня. Є руйнування і поранені. Виникла масштабна пожежа.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Ракетний удар по Одесі – що відомо

У Повітряних силах повідомили, що зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі.

Втім, на жаль, сталося і влучання. В Одесі пролунав потужний вибух, і згодом містяни побачили густий чорний дим у небі. Спалахнула масштабна пожежа.

В результаті російської атаки зафіксовано потрапляння по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється, – повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер

Згодом Кіпер повідомив, що відомо вже про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Також він додав, що продовжується ліквідація пожежі, викликаної обстрілом.

На кадрах, наданих патрульною поліцією Одеської області, видно густий стовп чорного диму, що підіймається над будинками.

Станом на 12:15 стало відомо, що рятувальники ліквідували масштабну пожежу, яка сталася внаслідок російської атаки в Одесі. Про це повідомили у ДСНС і оприлюднили фото.

Горіли складські приміщення на площі 3000 кв.м. До гасіння залучались понад 90 вогнеборців та близько 20 одиниць техніки ДСНС. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів.

Також залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

У результаті ворожого удару постраждало 3 людини.

Психологами ДСНС і Нацполіції надано допомогу 46 особам.

Фото пожежі в Одесі після удару.

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