Росіяни нанесли удар по Харкову 12 вересня. Ворог поцілив по приватному сектору, внаслідок чого постраждали люди.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні вдень російські терористи завдали удару по приватному сектору Київського району міста Харкова.

В результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки. Є постраждалі люди. В одній з приватних осель 2 жінки та 11-річна дитина опинились заблокованими внаслідок пошкодження вхідних дверей.

Надзвичайники допомогли людям вийти назовні. На місці події працювали рятувальники, піротехніки та психологи ДСНС.

Удар по Харкову 12 вересня – окупанти поцілили по приватному сектору, є постраждалі (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що з 16:45 до 17:00 війська рф завдали серію авіаційних ударів по Харкову та передмістю.

У місті Дергачі внаслідок авіаатаки теж пошкоджено приватні домоволодіння. Через обстріл за медичною допомогою звернулись дві жінки та чоловік. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.

Також окупанти завдали удару авіаційним боєприпасом по території «Екопарку» у с. Лісне Малоданилівської громади. На місці влучання травмованих немає. Пошкоджено дерева та огорожу.

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Як відомо, 12 вересня опівдні окупанти вдруге за день обстріляли селище Борова Ізюмського району Харківської області. Окупанти прицільно вдарили по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

Внаслідок повторного російського обстрілу 2 людини загинули, ще 7 зазнали поранень, серед них — 3 рятувальники.

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