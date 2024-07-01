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Удар по Дніпру – рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, двоє зникли безвісти (фото, відео)

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Журналіст
Удар по Дніпру - рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, двоє зникли безвісти (фото, відео)

Окупанти здійснили удар по Дніпру 28 червня, влучивши у багатоповерхівку. Співробітники служби ДСНС продовжують розбирати завали в пошуках людей, які, ймовірно, можуть там перебувати. Дві людини вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, передають «Новини України – НСН».

«До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що за час пошукових робіт рятувальники розібрали та вивезли 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

Удар по Дніпру – рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, двоє зникли безвісти (фото, відео)

Удар по Дніпру - рятувальники продовжують пошуки людей під завалами, двоє зникли безвісти

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Обстріл Дніпра

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновано 4 поверхи.

На місці удару одразу розгорнули рятувальну операцію.

Поранень зазнали 13 людей, серед них — немовля та вагітна жінка.

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