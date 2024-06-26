Сьогодні, 26 червня, вдень ворог здійснив удар КАБами по місту Харків та прилеглих населених пунктах. Є постраждалі, серед них – діти.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на голів Харківської ОВА Олега Синєгубова та Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка та Харківську прокуратуру.

За даними Харківської ОВА, росіяни атакували Харків та район.

Пізніше Задоренко уточнив, що було нанесено авіаудар по Дергачам. За його даними, росіяни атакували житловий сектор.

Станом на 15:55 внаслідок ударів 5 людей постраждали – літні чоловік та жінка отримали осколкові поранення, у двох дітей та однієї жінки гостра реакція на стрес.

Оновлено о 16:05 – кількість постраждалих в результаті удару зросла до 7 осіб.

Інша інформація уточнюється.

Удар КАБами по місту Харків та області 26 червня – серед постраждалих є діти

Як повідомив Синєгубов, станом на 16:20 відомо вже про 9 поранених.

У прокуратурі уточнили, що в результаті авіаудару постраждали вісім людей, у тому числі 3 дітей. Четверо з вибуховими травмами госпіталізовані до медичного закладу. Ще четверо, серед яких троє дітей, отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.

Удар було завдано близько 15:30 середи, 26 червня. Було пошкоджено приватні будинки, почалась пожежа у господарчій будівлі на площі 20 м. кв.

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