У Мирнограді на Донеччині деякі батьки відмовляються вивозити дітей до безпечніших регіонів, навмисно їх ховаючи. Поліція буде їх розшукувати..

Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк під час ефіру “Радіо Свобода”, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, 20 серпня планується нарада з поліцією, де обговорюватимуть, як ефективніше взаємодіяти з такими родинами і як їх розшукувати.

Розглядається можливість ретельнішого обходу кожного дому, де зареєстровані неповнолітні.

“Ми це й робимо, але будемо посилювати ці дії, особливо в тих районах міста, які зазнають щоденних ударів”, – сказав Третяк.

У Мирнограді батьки відмовляються вивозити дітей – їх розшукуватиме поліція

Повідомляється, що окупанти вже перебувають за 5 кілометрів від міста. За інформацією місцевої влади, у Мирнограді досі залишаються близько 16 000 мешканців. Третяк висловив сподівання, що до кінця тижня ця кількість зменшиться до 10 000.

“Але я не можу казати про це впевнено. Ми ж не можемо силоміць вивозити людей”, – зауважив начальник Мирноградської МВА.

В. о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк вкотре звернувся із закликом до мешканців якнайшвидше евакуюватися через погіршення оперативної ситуації. Він попередив, що діти, яких батьки не встигнуть вивезти з міста, будуть змушені жити під постійними обстрілами, можливо, без доступу до води та світла.

“Тому я звертаюсь до мешканців Мирнограда і Мирноградської громади: не чекайте. Краще не буде”, – наголосив він.

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