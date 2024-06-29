У Києві чоловік підірвав гранату. Подія трапилася у Деснянському районі 29 червня. У результаті пошкоджено більше десяти авто, але ніхто не постраждав.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на поліцію Києва.

«Сьогодні, близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих кварталів Деснянського району. Працюючи на місці події, поліцейські встановили, що вибух відбувся внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення», – йдеться в повідомленні.

У Києві чоловік підірвав гранату – пошкоджено понад 10 авто (фото)

Чоловіком, який підірвав гранату, виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців «Корд» затримали за місцем мешкання.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п’ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

Повідомляється, що порушнику загрожує до 7 років ув’язнення.

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