У Кривому Розі сталося обрушення будинку під час розбирання завалів після ракетної атаки (відео)

У Кривому Розі обвалилась частина багатоповерхівки, де рятувальники розбирають завали після ракетного удару 31 липня

Надзвичайники закликали триматися подалі від місць, де проводяться рятувальні роботи.

Про це повідомили в ДСНС та МВС України, передає НСН.

“У Кривому Розі під час розбору завалів на місці ракетного удару сталося обрушення ще однієї частини будинку. Просимо триматися подалі від місць, де проводяться рятувальні роботи. Не заважайте роботі спецслужб та памʼятайте про власну безпеку”, – закликали надзвичайники.

В МВС теж повідомили про обвал конструкцій будинку під час розбирання завалів та рятувальної операції. У відомстві також показали відео моменту обвалення будівлі, яке зробила знімальна група програми “Вікна”.

“На щастя, мешканці будинку та журналісти були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити, коли частина конструкції впала”, – зазначили у відомстві.

У Кривому Розі сталося обрушення будинку під час розбирання завалів

Ракетний удар по Кривому Рогу

Російські окупанти атакували Кривий Ріг ракетами вранці 31 липня. Ворог влучив у житловий будинок (зруйновано секцію від четвертого до дев’ятого поверху) та чотириповерховий технікум політехнічного інституту (фактично зруйнований).

На місці подій розгорнуті оперативні штаби. Надзвичайники проводять рятувальні операції: шукають людей під завалами.

Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки (з них одна дитина) та 53 поранених (серед них троє дітей).

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