Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Події

У Херсонській області 11 липня окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

Автор -
Журналіст
У Херсонській області 11 липня окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

росіяни 11 липня скинули з безпілотника вибухівку на пожежний автомобіль під час гасіння пожежі на території Білозерської громади Херсонської області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій

Повідомляється, що сьогодні зранку під час гасіння однієї з пожеж, що виникла через ворожий обстріл на території Білозерської територіальної громади, військові РФ скинули вибуховий пристрій з БПЛА прямо по автомобілю вогнеборців.

У Херсонській області 11 липня окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

У Херсонській області 11 липня окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

whatsapp image 2024 07 11 at 101346 2.jpeg

whatsapp image 2024 07 11 at 101346 3.jpeg

whatsapp image 2024 07 11 at 101347 2.jpeg

 На щастя, за лічені секунди рятувальники встигли зайти в безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав.

Загалом, протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами, а саме частково зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 гектара.

Ще новини України: Росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні: терор прифронтових областей триває

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×