росіяни 11 липня скинули з безпілотника вибухівку на пожежний автомобіль під час гасіння пожежі на території Білозерської громади Херсонської області.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій

Повідомляється, що сьогодні зранку під час гасіння однієї з пожеж, що виникла через ворожий обстріл на території Білозерської територіальної громади, військові РФ скинули вибуховий пристрій з БПЛА прямо по автомобілю вогнеборців.

У Херсонській області 11 липня окупанти скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

На щастя, за лічені секунди рятувальники встигли зайти в безпечне місце, тому з особового складу ніхто не постраждав.

Загалом, протягом доби пожежно-рятувальні підрозділи Херсонщини ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами, а саме частково зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.

Також ліквідовано 21 пожежу в екосистемах загальною площею 35,3 гектара.

Ще новини України: Росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні: терор прифронтових областей триває