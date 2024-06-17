Відключень електроенергії до вечора не буде у Львівській та Івано-Франківській областях

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Львівобленерго” в Telegram і “Прикарпаттяобленерго” в Telegram.

Як зазначили у “Львівобленерго”, відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.

У двох областях України скасували графіки відключень світла до вечора

В “Прикарпаттіобленерго” розповіли, що в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.

Раніше ми повідомляли, що цього тижня ситуація в українській енергетичній системі буде відчутно складнішою, ніж минулого. На українців знову очікують відключення електроенергії.

За словами голови правління НЕК «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

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