На сході України загарбники вдарили по підстанції. Відбулися знеструмлення та затримки поїздів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міненерго.

“Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні”, – йдеться у повідомленні.

В результаті відбулися відключення світла побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.

“Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи”, – додали в Міненерго

Окупанти вдарили по підстанції на сході України: відбулися відключення електроенергії та затримки поїздів

Крім того, у Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.

Як ми повідомляли раніше, наступного тижня ситуація в українській енергетичній системі буде відчутно складнішою, ніж цього. На українців знову очікують відключення електроенергії

За словами голови правління НЕК «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактории:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

Також відомо, що сьогодні, 15 червня, в Україні будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії з 08.00 до 23.00 годин.

Ще новини України: Йдеться про роки: скільки ще в Україні будуть відключення світла