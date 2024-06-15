На сході України загарбники вдарили по підстанції. Відбулися знеструмлення та затримки поїздів.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міненерго.
“Ворог завдав удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні”, – йдеться у повідомленні.
В результаті відбулися відключення світла побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.
“Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи”, – додали в Міненерго
Окупанти вдарили по підстанції на сході України: відбулися відключення електроенергії та затримки поїздів
Крім того, у Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було одномоментно знеструмлено 1765 абонентів у 12 населених пунктах.
Як ми повідомляли раніше, наступного тижня ситуація в українській енергетичній системі буде відчутно складнішою, ніж цього. На українців знову очікують відключення електроенергії
За словами голови правління НЕК «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактории:
прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки
виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
Також відомо, що сьогодні, 15 червня, в Україні будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії з 08.00 до 23.00 годин.
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