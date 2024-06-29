У Дніпрі триває рятувальна операція на місці обстрілу. На ранок, 29 червня, відомо, що 1 людина загинула, є 12 постраждалих.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на ДСНС України.

“Дніпро: тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетними ударом багатоповерхівці. Станом на ранок 29 червня загинула 1 особа, постраждало 12 людей, з них – 1 дитина. Врятовано 2 людей”, – йдеться у повідомленні.

За даними служби надзвичайних ситуацій, в одному з під’їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів.

“Ліквідовано пожежу на площі 150 кв. м. Вивезено 190 тонн будівельного сміття. До проведення робіт від ДСНС залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки”, – додали у відомстві.

У Дніпрі триває рятувальна операція – що відомо на ранок 29 червня (фото)

Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня. Внаслідок атаки є влучання в багатоповерхівку.

На вечір 28 червня повідомлялося, що 1 людина загинула, 12 постраждалих, шестеро – в лікарні.

Серед них – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу.

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