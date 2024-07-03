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Тег:
ВійнаХарків

Три авіаудари по Харкову 3 липня – оприлюднено наслідки обстрілу (фото, відео)

Автор -
Журналіст
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупанти завдали три авіаудари по Харкову 3 липня. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них немовля.

У прокуратура показали фото та відео наслідків атаки по Харкову 3 липня.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 3 липня близько 16:00 російські війська завдали три авіаудари по Харкову. Один з них прийшовся по відкритій місцевості на околицях міста, ще два – по житловій забудові Київського району.

Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, серед них 8-річний хлопчик та немовля, якому два тижні.

Три авіаудари по Харкову 3 липня – оприлюднено наслідки обстрілу (фото, відео)

Три авіаудари по Харкову 3 липня – оприлюднено наслідки обстрілу (фото, відео)

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Повідомляється про пошкодження приватних житлових будинків, багатоповерхівок, автомобілів, будівлі пошти, СТО та спортивної зали.

Прокурори встановили, що удари були завдані УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см) з населеного пункту Батрацька Дача Бєлгородської області РФ.

 

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Авіаудар по Харкову 3 липня

Сьогодні вдень, 3 липня, у Харкові пролунали вибухи. Окупанти завдали ударів КАБами по місту.

Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки у Київському районі міста. З-під завалів врятували 8-річного хлопчика.

Раніше повідомляли про шістьох постраждалих.

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