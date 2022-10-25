Ситуація в Херсонській області погіршується – окупаційна влада створює проблеми

Ситуація в Херсонській області ускладнюється: російські окупанти створюють проблеми зі зв’язком, поширюють фейки, мародерять, розповсюджують панічні настрої та депортують людей

Про це розповів перший заступник Херсонської облради Сергій Соболевський.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

За його словами, окупаційна “влада” створює на Херсонщині інформаційний ваккум, відключаючи зв’язок та інтернет, щоб максимально поширити паніку, фейки з метою депортувати якнайбільше українців на територію країни-терориста РФ.

“Дуже великі проблеми зі зв’язком, тому що месенджери не працюють. Працює тільки вайбер. Скайп уже не працює. Інтернет на правобережжі був відключений ще раніше. Окупаційна “влада” створює там вакуум, щоб і далі робити максимально паніку, щоб люди погоджувались на депортацію із Херсонщини на територію РФ”, – сказав Соболевський.

Російські окупанти й колаборанти тиражують фейки про те, що нібито ЗСУ під час визволення Херсонщини зруйнують все на шляху: і Каховську ГЕС, і Херсон. А також зараз додалася кремлівська маячня про так звану “брудну бомбу”.

У зв’язку з цим частина людей дійсно погодилася на депортацію, однак абсолютна більшість залишається.

“Люди намагаються не виходити з домівок. Окупанти раніше намагались створювати добровільчі батальйони, але потроху ця ідея вмерла. Тепер вони хочуть зробити тероборону, але там просто немає людей які погодились би взяти зброю і воювати проти власного народу”, – додав заступник..

Крім того, окупанти грабують музейні фонди, техніку ДСНС, комунальне майно в Херсонській області.

“Є інформація, що вони грабують наші музейні фонди, частково вже вивезли, частково готуються. Грабують техніку, техніку ДСНС, комунальне майно. Це фіксується і буде потім повертатись через міжнародні інстанції і суд”, – наголосив Соболевський.

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