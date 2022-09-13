Навіщо росіяни продовжують стягувати сили на Херсонщину і яка ситуація на півдні

Росіяни продовжують стягувати сили на Херсонщину, незважаючи на те, що ситуація у них тут дуже складна через пошкоджені ЗСУ мости і зруйновану логістику. Роз’яснення надав військовий експерт Олег Жданов, передає NNS.

Олег Жданов пояснив, що росіяни на Херсонщині намагаються підтримати боєздатність своїх військових частин, адже капітуляція військ на цьому напрямку стане для них нищівною поразкою.

За словами експерта, окупанти перекидають до Херсонської області лише ту техніку, яку вони можуть переправити поромами та баржами, аби підтримати те угрупування, яке залишилось.

“Вони намагаються підтримати боєздатність частин. Вони туди надсилають людей і ту техніку, яку можна перевезти оцими поромами, баржами для того, щоб підтримати це угруповання”, – пояснив експерт.

За словами Жданова, якщо угруповання російських військ у Херсоні здасться, “то це буде щось на кшталт Сталінграду, коли Паулюс підписав капітуляцію”.

“Для Росії це буде такий нищівний удар в плані іміджевих і політичних втрат. Вони з Харковом не можуть сьогодні оговтатис, уже почали придумувати казки про перегрупування, про відведення військ, мовляв це все було по плану. Я навіть не уявляю, як вони зможуть це (втрату Херсона – ред.) обіграти. Для них це буде нищівна поразка”, – переконаний Жданов.

При цьому російські окупанти в тимчасово окупованій Херсонській області перебувають у відчаї через контрнаступ ЗСУ. Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у коментарі 24 каналу.

Він наголосив, що ситуація на південному напрямку складна для ЗСУ, оскільки там знаходиться велике угруповання росіян. Проте українські сили продовжують знищувати склади окупантів, а удари по мостах на Херсонщині значно ускладнили логістику військ РФ.

«Якщо нашим хлопцям вдасться підтримувати цей темп знищення складів та переправ, через деякий час вони опиняться у ситуації, коли фактично закінчаться боєприпаси. потрібно буде робити корегування, заміну стволів тощо. А у них просто не буде цієї можливості», — сказав Соболевський.

Він також прокоментував стан окупантів перед приходом української армії.