Стрілянина у кафе під Києвом – поранено поліцейського

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Нацполіцію України.

12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе сталася стрілянина.

“Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента”, – йдеться у повідомленні.