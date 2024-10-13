В Софіївській Борщагівці, під Києвом ввечері 12 жовтня сталася стрілянина у кафе. Поліцейський отримав поранення.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Нацполіцію України.
12 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із кафе сталася стрілянина.
Стрілянина у кафе під Києвом – поранено поліцейського
“Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між відпочиваючими у закладі жінками виник конфлікт. Чоловіки, які були разом з ними, втрутились суперечку, в результаті чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента”, – йдеться у повідомленні.
Попередньо, правоохоронці з’ясували, що стріляли із спецзасобу травматичної дії.
“Внаслідок події поранення отримав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий знаходиться в лікарні. Працівники поліції встановили особу зловмисника, він знаходився на місці. Зброю вилучено”, – зазначили правоохоронці.
Поліція встановлює деталі події. Вирішується питання про надання правової кваліфікації.
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