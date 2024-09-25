Окупанти здійснили обстріл Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок ворожого удару поранено рятувальника.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка.
Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС
Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні.
Відомо, що рятувальник отримав множинні поранення і контузію.
«Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога. Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий», – йдеться в повідомленні..
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.
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