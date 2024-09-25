Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка.

Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні.

Відомо, що рятувальник отримав множинні поранення і контузію.

«Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога. Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий», – йдеться в повідомленні..