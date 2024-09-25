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Тег:
Війна

Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС

Автор -
Журналіст
Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС

Окупанти здійснили обстріл Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок ворожого удару поранено рятувальника.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка.

Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС

Через обстріл Костянтинівки поранено рятувальника – ДСНС

photo 2024 09 25 13 16 42 (3)

photo 2024 09 25 13 16 42

Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні.

Відомо, що рятувальник отримав множинні поранення і контузію.

«Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога. Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий», – йдеться в повідомленні..

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні транспортні засоби рятувальників. Надзвичайники ліквідували пожежу мікроавтобуса.

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