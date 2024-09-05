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Тег:
Війна

Через обстріл Сумщини поранено 8 цивільних мешканців – поліція фіксує наслідки атаки

Автор -
Журналіст
Через обстріл Сумщини поранено 8 цивільних мешканців – поліція фіксує наслідки атаки

Вісім жителів поранено через обстріл Сумщини окупантами. Поліцейські документують злочини військових рф.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру області, через що страждає мирне населення.

Через обстріл Сумщини поранено 8 цивільних мешканців – поліція фіксує наслідки атаки

Через обстріл Сумщини поранено 8 цивільних мешканців – поліція фіксує наслідки атаки

photo 2024 09 05 12 41 01 (3)

photo 2024 09 05 12 41 01 (4)

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Лише за минулу добу зафіксовано 162 удари.

Внаслідок обстрілів поранення отримали восьмеро людей.

Пошкоджено 18 приватних домоволодінь, три адміністративні будівлі, магазин та два транспортні засоби.

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