Вісім жителів поранено через обстріл Сумщини окупантами. Поліцейські документують злочини військових рф.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру області, через що страждає мирне населення.

Через обстріл Сумщини поранено 8 цивільних мешканців – поліція фіксує наслідки атаки

Лише за минулу добу зафіксовано 162 удари.

Внаслідок обстрілів поранення отримали восьмеро людей.

Пошкоджено 18 приватних домоволодінь, три адміністративні будівлі, магазин та два транспортні засоби.

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