Росіяни атакували прикордоння Сумщини 22 серпня. Ворог скинув дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру. Загинули двоє чоловіків, одна жінка поранена.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передають “Новини УКкраїни – НСН”.

Повідомляється, що обстріл стався близько 13:00 22 серпня. Окупанти атакували Есманьську громаду Шосткинського району, що на кордоні з росією.

Окупанти атакували прикордоння Сумщини КАБами – є загиблі та поранена

Унаслідок російської атаки загинуло двоє цивільних чоловіків віком 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих зазнала поранення та була госпіталізована.

Прокурори проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним убивством — це ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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