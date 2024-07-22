Інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини зростає: є загиблий

Інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини зростає. За минулу добу тут є загиблий і ще один місцевий мешканець отримав поранення.

Про це повідомляє ОК «Північ», передають «Новини України – НСН».

Один мешканець села Катеринівка Сумського району загинув та ще один отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю,.

“Катеринівка – 5 вибухів, ймовірно, ствольна артилерія 122 мм; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу загинула 1 цивільна особа і 1 отримала поранення”, – йдеться у зведенні

Інтенсивність обстрілів прикордоння Сумщини зростає

Також російські окупанти обстріляли минулої доби міста Глухів та Дружба Шосткинського району Сумської області, у Глухові внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю промислового підприємства та склад.

Крім того, обстріляно 14 прикордонних сіл та селищ у Сумському районі, три в Охтирському, два в Конотопському та п’ять у Шосткинському. У деяких селах Сумського району повідомляється про численні руйнування. Зокрема, у с.Костянтинівка району внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок, у с.Угроїди пошкоджено чотири приватні будинки та електромережу, у с.Юнаківка пошкоджено будівлю навчального закладу, у с.Миропілля пошкоджено магазин, об’єкт сільськогосподарської діяльності та будівлю навчального закладу.

Також окупанти обстріляли минулої доби п’ять прикордонних сіл Новгород-Сіверського району Чернігівської області та одне село в Богодухівському районі Харківської області, що належать до зони відповідальності ОК “Північ”.

В ході обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 та 120 мм, ствольну артилерію калібру 122 та 152 мм, реактивні системи залпового вогню, безпілотні літальні апарати та літаки для скидання боєприпасів, застосовували ФПВ-дрони. Низку сіл було обстріляно по два рази, Лісківщина Новгород-Сіверського району та Шалигине Шосткинського району – по чотири рази, Старі Вірки Сумського району п’ять разів. Усього за добу було зафіксовано 51 обстріл (176 вибухів) із різних видів озброєння.

Новини України: Через обстріл Сумщини 16 липня виникла пожежа – ДСНС (відео)