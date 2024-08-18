Росіяни атакували Сумську область 18 серпня. Було скинуто КАБи на Білопілля. Є загиблий і поранений, під завалами можуть бути люди.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Сумську ОВА.

Вдень 18 серпня окупанти скинули керовану авіабомбу на Білопілля Сумської області. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина і ще одна була поранена, під завалами можуть бути люди.

Повідомляється, що на місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Під завалами будівель можуть бути люди.

«Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – наголосили в Сумській ОВА.

Окупанти атакували Сумську область 18 серпня КАБами – є загиблий і поранений

17 серпня голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив, що за останні 10 днів російські окупанти скинули на територію Сумської області більше 200 КАБів. За його словами, кількість ударів зросла в рази — за перші пів року було зафіксовано 400 ударів КАБами по Сумщині.

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