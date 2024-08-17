Окупанти здійснили обстріл Мирнограда 17 серпня. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Повідомляється, що 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда.

Обстріл Мирнограда 17 серпня – є загиблий і поранені

«Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку», – написав Філашкін..

Він додав, що достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — ця інформація встановлюється.

Пізніше Філашкін уточнив, що 1 людина загинула і 4 поранені.

Рятувальна операція триває.

«Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!», – закликав голова Донецької ОВА.

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