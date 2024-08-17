Окупанти здійснили обстріл Мирнограда 17 серпня. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі.
Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Повідомляється, що 1 людина загинула і 4 поранені внаслідок обстрілу Мирнограда.
Обстріл Мирнограда 17 серпня – є загиблий і поранені
«Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку», – написав Філашкін..
Він додав, що достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі — ця інформація встановлюється.
Пізніше Філашкін уточнив, що 1 людина загинула і 4 поранені.
Рятувальна операція триває.
«Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!», – закликав голова Донецької ОВА.
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