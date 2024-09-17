Внаслідок смертельної ДТП у Києві загинула жінка та постраждало 16 людей, серед них 12-річна дитина.

Через ДТП в Голосіївському районі столиці загинула жінка та постраждало 16 людей, серед яких 12-річний хлопчик – поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Києва.

Попередньо встановлено, що 44-річна кермувальниця Ford, виїхала з другорядної дороги та повернула ліворуч, не надавши перевагу у русі маршрутному мікроавтобусу Mersedes сполученням «Демівщина-Київ», внаслідок чого відбулось зіткнення з подальшим перекиданням мікроавтобусу.

Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події, а водій Mersedes та 16 пасажирів, серед яких 12-річний хлопчик, травмувались.

Смертельна ДТП у Києві – одна людина загинула, 16 постраждалих, серед них дитина

Постраждалі – віком від 12 до 67 років, всі вони доставлені до медичних закладів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

За фактом автопригоди слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони причинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

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