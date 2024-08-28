27 серпня сталася ДТП у Черкасах. Зіштовхнулися три авто, є травмовані, поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Черкаської області.

Потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на перехресті вулиць Володимира Великого та Припортова. Постраждала 38-річна жінка, її госпіталізували до лікарні.

«У Черкасах близько 14:30 години зіткнулися автомобілі “Kia Sorento”, “Opel Astra” та “Opel Vivaro”. Попередньо, 40-річна кермувальниця першого авто не надала переваги в русі та скоїла зіткнення з другим транспортним засобом, після удару “Opel Astra” в’їхав в “Opel Vivaro”», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП 38-річна пасажирка автомобіля Opel Astra отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. Також медики оглядали 6-річну дівчинку та, від госпіталізації батьки дитини відмовилися. Інші учасники автопригоди не постраждали.

ДТП у Черкасах за участю трьох авто – є травмовані (фото)

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють повні обставини автопригоди. Нині триває слідство.

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