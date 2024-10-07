Росіяни атакували Слов’янськ 7 жовтня: є загиблий і багато поранених, серед них – діти (фото)

Військові РФ атакували Слов’янськ на Донеччині. Є загиблий і 6 поранених.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Росіяни обстріляли місто сьогодні ввечері. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і 2 автомобілі.

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На місці працюють органи влади та відповідальні служби.

Наразі відомо про 6 поранених. Серед постраждалих — 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.

«Бережіть себе! Евакуюйтесь!», – закликав Філашкін.

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