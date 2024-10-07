Зранку, 7 жовтня, військові РФ атакували Херсон авіабомбами. Наразі вдомо про 18 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко.

Повідомляється, що зранку російські окупаційні війська атакували Херсон з авіації.

На Центральний район міста було скинуто 4 керованих авіабомби. Внаслідок цього було пошкоджено, зокрема, 2 навчальних заклади та кілька багатоповерхівок.

На зараз відомо про 17 постраждалих, з них 2 дитини – 2 і 4 років. 15 поранених у лікарнях міста, 1 з них надана медична допомога на місці.

Окупанти атакували Херсон авіабомбами – багато постраждалих, серед яких діти (фото, відео)

Серед потерпілих 9 жінок — 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років та 6 чоловіків — 32, 44, 58, 61, 64 та 71 року. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Пізніше стало відомо, що до 18 збільшилась кількість поранених внаслідок ранкового авіаудару по Херсону.

До медзакладу звернувся 18-річний хлопець. У нього мінно-вибухова травма та різані рани ноги. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Оновлено о 16.13:

У Херсоні внаслідок російського авіаудару постраждали щонайменше 19 людей, двоє з них — діти

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