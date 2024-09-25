Військові РФ вдарили по центру Краматорська на Донеччині 25 вересня. Є загиблі і багато постраждалих.

Російські війська вдарили по центру міста Краматорськ Донецької області.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посилання на начальника Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

Окупанти вдарили по центру Краматорська – є загиблі і більше 10 поранених (фото, відео)

“Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. Росіяни поцілили в центр міста”, – повідомив Філашкін.

За його словами, внаслідок російського удару пошкоджені два багатоповерхові будинки, магазини та автомобілі.

На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.

Станом на 17.30 відомо про 2 загиблих у Краматорську.

“Сьогодні вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби. 2 людини загинули і щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей”, – уточнив Філашкін..

За його словами, обстеження місця злочину триває.

“Про суттєві зміни повідомлятиму додатково”, – зазначив очільник Донецької ОДА.

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