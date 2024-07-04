РФ атакувала припортову інфраструктуру Одеської області 4 липня. Ворог запустив балістичну ракету. Що відомо про наслідки.

Про це повідомляють «Новини України – НСН».

В результаті удару по Одеській області 4 липня було зафіксовано влучання у припортову інфраструктуру.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

За даними відомства, внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували.

Як повідомлялося, сьогодні вдень в Одесі під час тривоги пролунали вибухи.Тоді Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Росія атакувала припортову інфраструктуру Одеської області 4 липня балістикою – що відомо

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено.

Пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

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