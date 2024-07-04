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Обстріли Харківської області 4 липня – є поранені, зруйнована цивільна інфраструктура

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Журналіст
Обстріли Харківської області 4 липня – є поранені, зруйнована цивільна інфраструктура

Окупанти здійснили обстріли Харківської області 4 липня. Внаслідок атаки є четверо поранених, зруйнована цивільна інфраструктура.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв прифронтові м.Куп’янськ та с.Глушківка Курилівської громади Куп’янщини.

Обстріли Харківської області 4 липня – є поранені, зруйнована цивільна інфраструктура

Обстріли Харківської області 4 липня – є поранені, зруйнована цивільна інфраструктура

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photo 2024 07 04 12 59 10

 У райцентрі повністю зруйновано приватний будинок на лівому березі р.Оскіл. Сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

У Глушківці поранено 4 цивільні особи. Зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Виникла пожежа загальною площею понад 220 кв.м, яку фахівці ДСНС ліквідували.

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