Окупанти обстріляли село Козача Лопань на Харківщині 21 серпня. Російська армія вдарила по сільраді. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомляють “Новини Украъни – НСН” з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, близько 12:25 окупанти вдарили по населеному пункту Козача Лопань Дергачівської громади.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. За попередньою інформацією, під завалами знаходяться троє людей.

“На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів”, – наголосив Синєгубов.

РФ вдарила по сільраді на Харківщині 21 серпня – під завалами люди

Варто додати, що Козача Лопань знаходиться неподалік від кордону з Росією – відстань становить понад 10 кілометрів. Село було окуповане російськими військами на початку повномасштабної війни в Україні та звільнене Силами оборони навесні 2022 року.

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