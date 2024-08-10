Російські війська обстріляли Харківщину 10 серпня вночі. Внаслідок атак загинули двоє людей, 4 поранені, пошкоджено житлові будинки, лікарню та навчальний заклад.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Армія РФ минулої доби обстріляла Харків та 4 райони Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, четверо постраждали, пошкоджено житлові будинки, лікарню та навчальний заклад.
Окупанти обстріляли Харківщину вночі 10 серпня – є загиблі та постраждалі
Деталі
Синєгубов розповів про ситуацію з ворожими обстрілами:
10 серпня, 03:30 Ізюмський р-н, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.
03:15, Богодухівський р-н, село Івашки. Внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік.
9 серпня, 23:15-23:33, Богодухівський р-н, селище Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.
16:48, Харківський р-н, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 га.
16:02, Куп’янський р-н, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку.
16:01, місто Харків, Київський район міста. Внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.
15:20, Ізюмський р-н, село Ізюмське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.
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