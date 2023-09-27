В Криму атмосфера серед російських окупантів стає все більш гнітючою, особливо після удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк інформагентству Захисник, передає НСН.

«Крабова пастка» (операція Сил безпеки та оборони України, коли був нанесений удар по Чорноморському флоту — ред) забезпечила серйозний улов. Можна констатувати, що після атаки на штаб Чорноморського флоту рф дуже активно рухались автомобілі швидкої, пожежні та катафалки”, — сказав він.

Після атаки на штаб Чорноморського флоту атмосфера серед окупантів в Криму стає все більш гнітючою

За його словами, ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності.

Черняк додав, що українська розвідка бачить усі переміщення російських загарбників на території Криму, а ЗСУ використовують ці розвіддані.

«Єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом», ― сказав він.

22 вересня ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. За даними ЗМІ, для цього використали британські ракети Storm Shadow. Бійці ССО навели ракети на штаб під час наради керівного складу ЧФ РФ.

ССО повідомили, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня було ліквідовано 34 офіцерів країни-агресора, зокрема командувача ЧФ РФ адмірала Віктора Соколова. Ще 105 окупантів було поранено. У цей час там проходила нарада командного складу.

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