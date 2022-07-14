Підготовка до опалювального сезону – у трьох містах України відновлять зруйновані ТЕЦ

В трьох містах України відновлять зруйновані ТЕЦ. Уряд виділить майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ, які зруйнували росіяни

Зруйновані ТЕЦ до початку опалювального сезону віднговлять в Чернігові, Охтирці та Кременчуці.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає NNS

Глава Уряду під час візиту у Чернігівську область відвідав місцеву ТЕЦ, яку російські війська свідомо розбомбили в березні. Там зруйновано 15 об’єктів.

“Пошкодження справді суттєві, тому Уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі. Завдяки цим коштам жителі Чернігова та області будуть із теплом цієї зими. Також ми виділяємо 100 млн грн для Кременчуцької ТЕЦ та 86,5 млн грн для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства так само сильно пошкоджені від обстрілів”, – сказав Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти від Уряду дозволять теплоцентралям оперативно провести ремонти й запуститися якраз до опалювального сезону.

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