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Як підготувати житло до опалювального сезону та утеплити свій будинок

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Опалювальний сезон в Україні обіцяють розпочати вчасно. Тарифи на опалення підвищувати не будуть, але попередили, що в будинках буде трохи прохолодніше – більше ніякого обігріву вулиці та відкритих вікон при раптовому потеплінні. Як утеплити свій будинок – усі доступні способи

Температура у квартирах знизиться в середньому на 2 градуси, а це значить, що нам світить від +16 до +18 градусів. Тому потрібно вже зараз подбати про утеплення своїх квартир. Що можна зробити? Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Украна.

Утеплення житла допоможе не тільки зберігати тепло в будинках, а й призведе до економії в платіжках. Адже через щілини та неправильно використання багатьох речей в будинках ми втрачаємо до 25% тепла.

Як підготувати житло до опалювального сезону та утеплити свій будинок

Вікна

Варто відмовитися від старих дерев’яних вікон і замінити їх склопакетами. Якщо є така можливість – змініть старі склопакети, які ви встановили років 10 тому, на нові.

У склопакетах є спеціальні кліматичні клапани, які допомагають підтримувати стабільну температуру.

Якщо можливості замінити вікна немає, то запасіться силіконовим герметиком – з його допомогою закрийте всі щілини при настанні холодів.

У будівельних супермаркетах буває теплозберігаюча плівка. Вона легко клеїться за допомогою фена.

Двері

Перевірте ваші вхідні двері – вони повинні щільно примикати до дверної коробки. Двері потрібно підігнати, щоб не було щілин або ж замінити – разом з коробкою. І бажано на подвійну.

Всі ці роботи краще провести зараз і не відкладати на жовтень, коли буде ажіотаж, і всі майстри будуть розписувати роботу на тижні вперед.

Якщо щілина є під дверима – потрібно зробити нормальний поріг. А ще – використовуйте накладні утеплювачі.

Батарея

Якщо у вас стоять звичайні радіатори опалення, то варто подбати про них вже зараз. Їх можна пофарбувати в темний колір, так це сприяє віддачі тепла на 8-10% більше, ніж у білих.

Якщо ваші батареї старі, то замініть їх на більш нові. Вони повинні бути гладкі, а декоративні заслінки та щітки не повинні упиратися в підлогу. Місце навколо батарей потрібно повністю звільнити – їх не повинні закривати меблі.

Зробіть відбивач – з фольги та картону і розмістіть його за батареєю. Так батарея буде більше віддавати тепла.

Балкони та лоджії

Ці приміщення у квартирі часто стає причиною втрати тепла, тому варто їх утеплити – поставте склопакети, покладіть гідроізоляцію та утеплювач на підлогу, стіни та стелю. Можна навіть поставити теплу підлогу або обладнати балкон електроконвектором.

holodno u bomboshovyshhi

Стіна

На першому та останньому поверхах потрібно подбати про утеплення підлоги та стелі. Внизу вогкість може давати підвал. Вгорі – відсутність поверхів зверху і дах.

Можна використовувати пінопласт, мінеральну вату, пінополіетилен та інші матеріали. Таке утеплення підійде і для стін.

До речі, в останні роки дуже популярним стало утеплювати стіни з зовнішньої сторони. Якщо у вашому будинку є така можливість – подумайте про це.

Килим

Ми посміювалися над нашими бабусями через прихильність до важких і щільних килимів. Але виявляється, що килими на підлозі та стінах відмінно утримують тепло і зігрівають приміщення.

Додаткові джерела тепла

Якщо у вас кутова квартира і ви знаєте, що в кімнатах буває холодно, запасіться економними обігрівачами – Уфо, кондиціонер з функцією обігріву, масляні радіатори, електроконвектори.

Одяг

Вовняні шкарпетки, пледи, махрові халати, теплі ковдри та байкові піжами – це не просто елементи комфорту, а дійсно потрібні речі у вашому гардеробі взимку.

Влітку такі речі можна купити зі знижкою і купувати не все відразу, а поступово, щоб це не зробити пролом в бюджеті.

До речі, варто розглянути покупку спеціальних електрогрілок. Це може бути грілка для ліжка, електронагрівальна ковдра, грілка для крісла.

Бойлер

Якщо він стоїть у вас не у квартирі, а, наприклад, в підвалі або на горищі – утепліть його. Загорніть бойлер в спеціальні будівельні утеплювачі або використовуйте для цього старі куртки та ковдри. Ви зможете заощадити до 9% на нагріванні води.

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