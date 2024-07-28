27 липня під час тренувального польоту у Харкові розбився курсант льотного унивіерситету.

Курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил загинув під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift у суботу, 27 липня.

Про це повідомив університет у своєму Facebook-акаунт, епердають “Новини України – НСН”.

Під час навчального польоту у Харкові розбився курсант льотного університету

“Щодо катастрофи літака к-10 Swift. Із сумом повідомляємо, що сьогодні (27 липня – Ред.), під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються”, – йдеться у заяві.

Слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України працюють над встановленням причин авіакатастрофи, чому всебічно сприяє керівництво університету.

Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Навчальний заклад попросив обережно ставитись до оприлюднення інформації щодо події.

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