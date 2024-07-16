Екіпірування набирало воду і потягнуло на дно: 22-річний курсант потонув під час тренування

22-річний курсант потонув під час тренування. Хлопець навчався у Одеській військовій академії. Був родом з Трускавця. Трагедія сталася на Житомирщині.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Трускавецьку міську раду. Деталі загибелі курсанта оприлюднило одеське видання «Думская».

Під час виконання військових обов’язків загинув матрос Денис Скорик із Трускавця.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 12 липня 2024 року під час виконання військових обов’язків загинув матрос, курсант факультету підготовки спеціалістів військової розвідки та Сил спеціальних операцій Військової академії (м. Одеса) Скорик Денис Юрійович, 2002 р.н., – йдеться у повідомленні Трускавецької міської ради

Зазначається, що зустріч загиблого воїна на Перехресті Героїв у середу, 17 липня, в 11.00. В той же день в церкві св. Іллі відслужать парастас (в 19.30). Похорон відбудеться у четвер, 18 липня

22-річний курсант потонув під час тренування

Видання «Думская» повідомляє, що курсант факультету підготовки фахівців військової розвідки та Сил спеціальних операцій Військової академії Одеси Денис Скорик загинув під час тренування в Житомирській області.

Як стало відомо «Думській», трагедія сталася, коли група з десяти курсантів у гідрокостюмах перетинали річку Гуйва. На середині дистанції екіпірування Дениса почало набирати воду і зрештою потягнуло його на дно.

Форсування річки проводилося в рамках 40-кілометрового марш-кидка зі зброєю і в повній екіпіровці, який майбутні оператори ССО долали після закінчення третього курсу.

У загиблого воїна залишилася вагітна дружина.

Ще новини України: «Ми нікого не вбивали»: з’явилися шокуючі подробиці про смерть військовозобов’язаного в ТЦК на Житомирщині: (відео)