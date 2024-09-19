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Перебувало понад 200 людей – окупанти вдарили по пансіонату для літніх людей у Сумах, є загиблі і постраждалі (фото, відео)

Автор -
Журналіст
Перебувало понад 200 людей - окупанти вдарили по пансіонату для літніх людей у Сумах, є загиблі і постраждалі

В четвер, 19 вересня, військові РФ завдали удару по геріатричному пансіонату у Сумах. Є загиблі и постраждалі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що росіяни влучили у Сумський геріатричний пансіонат. В результаті цього є тяжко поранені, їх було госпіталізовано.

Відомо, що у пансіонат влучила російська керована авіабомба. На момент влучання там проживала 221 людина похилого віку. Наразі у пансіонаті проводиться евакуація.

“Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає”, – сказав Артюх.

Перебувало понад 200 людей – окупанти вдарили по пансіонату для літніх людей у Сумах, є загиблі і постраждалі

Перебувало понад 200 людей - окупанти вдарили по пансіонату для літніх людей у Сумах, є загиблі і постраждалі

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За попередніми даними, основний удар стався на верхні поверхи закладу – там перебували 24 мешканці пансіонату.

Відомо про загиблого

За даними в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, росіяни вдарили по Обласному геріатричному пансіонату.

“Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено, – повідомляє ОВА. Наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби”, – повідомив він.

Ще новини України: Ще у трьох населених пунктах Сумської області оголошено обов’язкову евакуацію

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