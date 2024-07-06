В ніч на 6 липня через ворожу атаку по енергетичній інфраструктурі Сумської області були знеструмлені населені пункти у кількох районах.

Росіян застосували дрони типу “Шахед”, через що були знеструмлені деякі населені пункти у двох областях.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

В результаті було знеструмлено побутові та промислові споживачі:

у місті Суми

в окремих районах Харківської області

Окупанти здійснили атаку по енергетичній інфраструктурі Сумської області – що відомо

Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, повідомили в ОВА.

Як відомо, в ніч на 6 липня російські війська атакували Україну кількома групами ударних безпілотників. У Сумах пролунали вибухи.

КП “Міськводоканал” повідомило, що у зв’язку зі знеструмленням усіх об’єктів водоканалу тимчасово припинена подача води в місто.

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