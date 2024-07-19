Військові РФ вдарили ракетою по Миколаєву 19 липня, поціливши у житловий квартал. Унаслідок обстрілу загинуло троє людей, серед яких – дитина.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передають “Новини України – НСН”.

У Миколаєві зафіксували вибух близько 17:17. Згодом стало відомо, що приліт був по житловому району — є пошкодження житлового сектору.

Окупанти вдарили ракетою по Миколаєву 19 липня – серед загиблих є дитина

О 18:13 Сенкевич повідомив, про трьох загиблих, серед яких – дитина.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що на місце виїхали карети швидкої допомоги. Він додав, що в області також зафіксували приліт.

«Миколаївці, ви неймовірні! Ще до приїзду “швидких” всі кинулись на допомогу. В області більш-менш по другому прильоту», — написав Кім.

Оновлено о 18.:50:

“Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало. Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу”, – написав Володими Зеленський

Оновлено о 19:05:

“Ракета влучила в дитячий майданчик у дворі багатоповерхівок. За даними на цю мить, загинули троє людей – чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. З жінкою працюють психологи ДСНС. Загалом щонайменше 5 жителів дістали поранення. Рятувальники та поліцейські зараз обстежують місце події – окрім трьох будинків руйнувань зазнав і дитячий садок. Потерпілим надаємо усю необхідну допомогу. Розгорнуто штаб допомоги. Постраждалі, зокрема, можуть подати там заяву до поліції про зруйноване та втрачене майно”, – повідомили у МВСУкраїни.

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