Окупанти вдарили ракетами по одному з районів Харкова – поранено чоловіка

Уранці 28 грудня війська рф завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко

28 грудня, у Харкові та області вранці пролунала серія вибухів. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. Згодом інформацію про атаку РФ по місту та області підтвердила місцева влада.

Як уточнив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, по місту було завдано ракетного удару. Про це розповідає НСН

Унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення дістав 48-річний чоловік.

Нині він перебуває в лікарні в стані середньої важкості.

«Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій виїхали на місце влучання», – написав Олег Синєгубов.

Є інформація, що в місті призупинено роботу метро.

Треба зазначити, що про обстріл Харкова міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомили одночасно – о 09:03 28 грудня.

Керівники міста та області закликали людей перебувати в укриттях, тому що російські загарбники завдають ударів по місту.

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